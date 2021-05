Calciomercato Juventus: Agnelli beffato dalla scelta di un club italiano. Un antico pallino del presidente big va all’estero

Ora che, a bocce ferme, la Juventus conosce il suo destino anche per la prossima stagione sono anche più chiari gli obiettivi da portare alla Continassa. Un nuovo assalto alla Champions League, oltre che al trono occupato quest’anno dall’Inter. ma anche diverse facce nuove in rosa.

Poteva essere l’anno buono per portare a Torino un vecchio obiettivo del presidente Agnelli, cioé Sergej Milinkovic-Savic che finalmente dovrebbe lasciare la Lazio. Ma le ultime che arrivano dal mercato indicano come ci sia la precisa volontà della Lazio di piazzarlo all’estero e non ad una concorrente italiana.

Lo anticipa ‘donbalon.com’ che mette nero su bianco cifre e obiettivi. Claudio Lotito chiede non meno di 60 milioni di euro, ma con la condizione che il giocatore accetti di non andare alla Juventus e per questo finirà all’estero.

In effetti le pretendenti non mancano. In prima fila c’è l’Atletico Madrid di Simeone, che ha appena vinto la Liga e in quel caso non ci sarebbero preclusioni. La Lazio però spera di scatenare un’asta per far alzare il prezzo, ché sul giocatore ci sono sicuramente anche il Psg, il Manchester United e il Real Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Pirlo: per la panchina nome a sorpresa

Calciomercato Juventus, anche un altro big cambia idea: il primo acquisto sarà italiano

Non è però l’unico obiettivo di mercato che rischia di sfuggire alla Juventus perché un altro big europeo sta per piazzarsi. Nelle ultime ore infatti Pep Guardiola ha svelato ol futuro di un giocatore che conosce bene come Sergio Aguero, in scadenza di contratto con il Manchester City: “Forse svelo un segreto – ha detto – ma è vicino a chiudere l’accordo col mio club del cuore. Giocherà con Messi, si divertirà e renderà più forte il Barcellona”.

Il primo colpo bianconero quindi potrebbe essere un giovane azzurro: è Manuel Locatelli, regista che ha fatto il salto di qualità con il Sassuolo e sarà tra le colonne anche ai prossimi Europei. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ nei prossimo giorni ci sarà un nuovo confronto tra i due club per valutare la trattativa.