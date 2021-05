Calciomercato Juventus, Paratici verso l’addio: il nome del sostituto

Calciomercato Juventus | Il contratto del dirigente Fabio Paratici è in scadenza a breve termine e potrebbe esserci un avvicendamento: i dettagli

Il direttore della Juventus, Fabio Paratici, ha il contratto in scadenza tra poco più di un mese e potrebbe non essere rinnovato. Da più parti sono piovute critiche per il suo operato e la presidenza bianconera potrebbe decidere di affidare i compiti ad un nuovo profilo. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Agnelli riflette sulla promozione di Federico Cherubini che attualmente è il braccio destro di Paratici. Tra profili esterni, piace Giuntoli del Napoli. Quest’ultimo, pare, attenzionato anche dal Real Madrid.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Milan, rottura con Donnarumma: preso il nuovo portiere

Calciomercato Juventus, Dybala verso il rinnovo? La situazione

Secondo quanto riferito da La Stampa, dopo la qualificazione in Champions League, la Juventus sarebbe pronta a tornare a parlare del rinnovo del contratto con Paulo Dybala.

L’argentino vedrà scadere il proprio contratto nel giugno del 2022 e tutti vogliono evitare che vada via a parametro zero. Il calciatore stesso avrebbe dato priorità ai bianconeri. Sicuramente è difficile che la società possa offrire i 15 milioni chiesti poco meno di un anno fa, ma si dovrà ragionare su un accordo tra gli 8 ed i 10 milioni di euro.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus: Agnelli beffato, un big va all’estero

Non è escluso che si possa anche procedere con la cessione in estate per poi reinvestire i soldi su un nuovo profilo. Piace molto Vlahovic, considerato tra i principali bomber del futuro. La trattativa con la Fiorentina non sarà facile, perché Commisso chiede 50 milioni di euro.