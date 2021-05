WhatsApp, come aggiungere un contatto senza numero: nuovo trucco

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco per aggiungere gli utenti senza il contatto. Pratico e veloce, andiamo a vedere come attivare il nuovissimo tool.

Sono tantissime le funzioni, oramai, presenti su WhatsApp ma un nuovo trucco permette di rendere l’applicazione più veloce e pratica. Infatti in molti si sono chiesti se fosse possibile aggiungere un contatto senza avere il numero di telefono. La funzione, infatti, si potrà trovare sempre all’interno dell’applicazione, ma è ancora poco conosciuta sia in Italia che nel mondo intero.

Oramai da tempo WhatsApp ha aggiunto all’interno dell’applicazione i codici QR. Infatti ogni profilo presente sull’app di messaggistica ha un proprio codice QR che potrà essere condiviso con gli altri contatti. Inoltre potrete trovare il vostro codice andando nelle opzioni cliccando i tre puntini in alto a destra. Poi successivamente cliccare sul quadratino ed a quel punto potrete condividere il vostro QR con le altre persone.

WhatsApp, il nuovo trucco del QR non è l’unico: così nessuno potrà vedere le vostre chat

Le sorprese non finiscono mai sull’applicazione di messaggistica ed a oggi spunta anche un nuovo tool per nascondere a tutti le vostre chat. In passato molti utenti si erano lamentati della poca sicurezza all’interno dell’applicazione, così gli sviluppatori hanno deciso di trovare diversi modi per proteggere l’utenza. Andiamo quindi a vedere i passaggi da seguire per difendere le vostre chat da tutti gli spioni.

Gli utenti potranno nascondere le proprie chat con l’impostazione del ‘blocco all’app con l’impronta digitale‘. Un impostazione esclusiva, non ancora presente nelle altre applicazioni di messaggistica istantanea. Infatti per attivarla bisognerà andare prima sulle ‘Impostazioni‘ dell’applicazione, poi dovrete cliccare su ‘Account‘ ed infine in ‘Privacy‘. Scorrendo in basso finalmente troverete la funzione “Blocco con impronta digitale“. Una volta attivato il tool potrete accedere all’app solamente con la vostra impronta digitale.