Tragedia a Stresa, gravi le condizioni del piccolo di cinque anni

Sono gravi le condizioni del piccolo sopravvissuto nell’incidente della funivia del Mottarone. Il bambino (cinque anni) è stato sottoposto ad un intervento presso l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove è stato ricoverato dopo l’accaduto, ma la prognosi resta riservata.

Attualmente il piccolo è sedato e intubato. A perdere la vita nel crollo della funivia sono stati invece il suo fratellino di due anni, Tom Brian, e i genitori. Momento di dolore per la zia che arrivata in ospedale ha dichiarato di essere venuta a conoscenza della tragedia tramite messaggi.

In tanti le scrivevano “mi dispiace” ma la donna non capiva il motivo. La zia del piccolo, medico in un carcere del Pavese dove viveva tutta la famiglia di origini israeliane, non si è sbilanciata sulle condizioni del suo nipotino. Il bambino nell’impatto con il suolo ha subito un trauma cranico: “Bisogna capire come evolverà la situazione”.

Posto sotto sequestro l’impianto: 14 le vittime della cabinovia

🔴 #Verbania #23maggio, incidente funivia Stresa-Alpino-Mottarone: concluso il lavoro dei 30 #vigilidelfuoco impegnati per l’ispezione della cabina precipitata e per il recupero dei corpi privi di vita delle 13 vittime [20:30 #23maggio] pic.twitter.com/WLbjMVtae8 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

Il piccolo di 5 anni ricoverato presso l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino è l’unico sopravvissuto dei 15 turisti caduti al suolo con il crollo della cabinovia di Stresa-Mottarone.

La fune dell’impianto ha ceduto nella parte più alta della struttura. Dopo l’impatto con il suolo, la cabina è rotolata facendo sbalzare fuori alcuni dei passeggeri recuperati solo più tardi dai vigili del fuoco nel bosco. Il crollo è avvenuto a 300 metri prima di raggiungere la vetta della montagna.

L’impianto è stato posto sotto sequestro dalla procura di Verbania. A renderlo noto è stato il tenente colonnello Giorgio Santacroce, comandante del Nucleo operativo dei carabinieri di Verbania. Si indaga adesso sulle cause che hanno portato al crollo della cabinovia.