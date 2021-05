Royal Family, incredibile decisione della Regina Elisabetta: è rottura e non sono escluse nuove sorprese a breve.

Nascerà fra poche settimane il secondo figlio del principe Harry e Meghan Markle. La bambina, di cui ancora deve essere scelto il nome, vedrà la luce in California, in un ospedale di Santa Barbara e affiancherà il primogenito Archie. La decisione di lasciare l’Inghilterra, risalente ormai a più di anno fa, non è mai stata messa in discussione in questi mesi e alle viste non c’è nessun passo indietro. Sarà un inedito quindi veder nascere un erede dei Windsor lontano da Buckingham Palace, senza legami con la famiglia reale.

A dire la verità anche Archie non vede più la bisnonna da tempo, a causa dello scoppio della pandemia e dell’impossibilità dei duchi del Sussex di fare ritorno nel Regno Unito, anche prima dell’intervista bomba da Oprah.

L’esperta reale Ingrid Seward ha dichiarato in un podcast che la regina ha provato “una grande tristezza” per aver potuto frequentare a malapena il nipotino ed è improbabile che incontri la futura sorellina.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, clamoroso ripensamento della Regina Elisabetta: gli scenari

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, altro grave lutto per la regina Elisabetta: è accaduto poco fa

Royal Family, la Regina Elisabetta ha deciso: non incontrerà la figlia di Harry e Meghan

“I Sussex, hanno deciso di intraprendere una nuova vita, come confermato dall’intervista nel salotto della Winfrey e difficilmente faranno dei passi indietro. Meghan sta per dare alla luce la loro prima femminuccia, che sarà l’undicesimo pronipote di Sua Maestà. Almeno che non decidano di volare a casa nei prossimi mesi, però, la Regina non la incontrerà mai“.

La Seward poi aggiunge: “La sofferenza provata da Elisabetta nell’aver visto a malapena Archie sarà accentuata questa volta, con la forte probabilità che non conosca mai la piccola in arrivo. Si è dovuta accontentare di fargli gli auguri su Zoom per i suoi due anni, qualche giorno fa”.

Questo aspetto non è di secondaria importanza secondo gli esperti reali, visto che dopo la morte del principe Filippo, il rapporto con i nipoti e pronipoti “è la cosa che la fa andare avanti”.