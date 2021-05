Oprah Winfrey, la conduttrice più famosa d’America ha effettuato alcune rivelazioni sul suo passato.

Oprah Winfrey, sin da quando non era altro che una bambina non ha avuto una vita facile, anzi. Secondo quanto rivelato dalla conduttrice più famosa d’America nella nuova serie The Me You Can’t See, prodotta insieme al Principe Harry, è stata anche vittima di violenza sessuale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Anticipazioni Isola dei Famosi, eliminazione a sorpresa: pubblico spiazzato

La conduttrice ha rivelato nella serie di documentari incentrati sulla salute mentale disponibili su Apple TV, dove personaggi noti del cinema e dello spettacolo, le violenze subite quando aveva solo 9 anni, ad abusare di lei per la prima volta fu un suo cugino di 19 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Barbara D’Urso, annuncio in diretta: telespettatori in preallarme

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Alessandro Preziosi sorprende tutti: l’applauso del pubblico

Oprah Winfrey, esperienza terribile per la conduttrice: brividi

“Non sapevo cosa fosse il sesso, non sapevo da dove venissero i bambini non sapevo cosa mi stesse succedendo e ho mantenuto quel segreto” poi, ha continuato: “Dopo la prima volta mi hanno portato in una gelateria col sangue che mi scorreva ancora lungo la gamba e mi ha comprato il gelato”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Barbara D’Urso, annuncio in diretta: telespettatori in preallarme

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Morto Aldo Forbice, era lo storico conduttore di Zapping su Radio Rai

Il racconto è stata una confessione che però non si esaurisce così, anzi, la Winfrey ha affermato di aver subito violenze anche negli anni avvenire ossia fino ai 14 anni, quando rimase incinta perdendo poi il bambino dopo appena due settimane.