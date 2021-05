Lando Buzzanca in ospedale, l’annuncio della compagna è inquietante

Non c’è pace per Francesca della Valle che non ha notizie di Lando Buzzanca dal 21 aprile. Il compagno fu ricoverato dopo un incidente domestico.

Paura per Francesca della Valle che dallo scorso 21 aprile non riceve notizie sul compagno Lando Buzzanca. Infatti l’attore fu ricoverato a causa di un incidente domestico in seguito al quale avrebbe riportato un trauma cranico. Durante la sua ultima intervista, la Della Valle ha fatto impaurire tutti ricordando che da tempo attende aggiornamenti sulle condizioni di salute del compagno, ma al momento sembrerebbe esserci un muro intorno alla vicenda.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Londra, sparata attivista Black Lives Matter: è in gravissime condizioni

La Della Valle, quindi, nutre grande preoccupazione per l’uomo che sognava di sposare. Infatti, ai microfoni, Francesca ha ricordato che l’incidente è avvenuto il giorno dopo il vaccino. Lando era felicissimo di sottoporsi alla dose del siero immunizzante, per lui era un vero e proprio grido di libertà. Poi poche ore dopo il terribile incidente e l’inizio del calvario. Andiamo quindi a vedere le parole della giornalista italiana.

Lando Buzzanca, Francesca della Valle disperata: “Ormai non dormo più la notte”

Francesca della Valle durante la sua ultima intervista ha ricordato di non aver più notizie di Lando dal 21 aprile. Inoltre nonostante gli sforzi per ricevere notizie sulle condizioni dell’attore, sembrerebbe esserci un muro intorno alla vicenda. Infatti la della Valle avrebbe denunciato: “L’amministratore di sostegno ha vietato all’ospedale di darmi informazioni sanitarie e di avere contatti telefonici. Hanno tolto il telefono a Lando“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> GF Vip 6, dura accusa di un ex Uomini e Donne: “Sempre gli stessi cadaveri in TV”

La giornalista italiana ha poi ricordato che oramai non dorme più la notte a causa di questa vicenda. Inoltre Lando Buzzanca dopo l’ischemia del 2014 avrebbe anche un’afasia che quindi gli ha portato difficoltà a parlare. L’attore avrebbe quindi bisogno della logopedia, in merito Della Valle ha concluso affermando: “Lui senza parole non vive. Con la logopedia riesce a lavorare serenamente“.