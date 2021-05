GF Vip 6, salta tutto: celebre volto rinuncia al suo ruolo

GF Vip 6 che prende man mano forma, ma un volto noto del programma rinuncia al suo ruolo: è aperta la ricerca per sostituirlo

Nonostante sia stato molto apprezzato il suo ruolo da opinionista in questi due anni, Pupo ha deciso di rinunciare al suo ruolo e non confermare la sua presenza per il terzo anno di seguito. Nella 4° edizione al fianco di Wanda Nara, nella 5° al fianco di Antonella Elia, il cantautore toscano ha deciso di non far parte più del cast del Grande Fratello VIP.

In un’intervista rilasciata a Quotidiano Nazionale ha annunciato che in molti gli chiedono della sua presenza nel programma, non soltanto i fan del personaggio televisivo, ma gli stessi addetti ai lavori hanno insistentemente chiesto di lui per il GF Vip 6.

GF Vip 6, Pupo lascia il programma: il motivo

Pupo lascia il programma, ma a malincuore. È stato lui stesso ad ammettere che, aver lavorato al fianco di Alfonso Signorini per due anni consecutivi l’ha arricchito professionalmente e personalmente. Il cantautore ha anche spiegato che considera quella al Grande Fratello VIP un’esperienza straordinaria, tuttavia adesso ha bisogno di dare spazio ad altre priorità.

“Quest’anno per me è complicato. Tra me ed il GF VIP c’è di mezzo la mia prima passione: la musica”. Adesso che la situazione Covid-19 andrà a migliorare, Pupo sarà impegnato con concerti ed appuntamenti musicali irrinunciabili. I vari impegni in giro per l’Italia gli impedirebbero la presenza fissa in studio, a Roma, ma non escludono dei collegamenti fatti una tantum per portare ancora una volta la sua presenza in studio.