Gemma Galgani l’ha fatto e posta un video per dimostrarlo. In mezzo ai commenti, arriva anche l’apprezzamento di un’altra corteggiatrice

Tra i nuovo vaccinati contro il Covid-19 da qualche ora c’è anche un voltro notissimo di Uomini e Donne. Gemma Galgani con un breve video sul sul profilo Instagram ha fatto sapere a tutti di essere fra i 30 milioni di italiani che hanno ricevuto la prima dose. E a chi le chiedeva quale vaccino le avessero iniettato, ha risposta l’Astra Zeneca, quindi con richiamo fra tre mesi circa.

La nota dama e corteggiatrice, 71 anni, dice di non aver postato quel video per mettersi in mostra (anche se tra i commenti c’è chi la accusa pure di quello). Più semplicemente ha voluto dare la sua testimonianza come hanno fatto molti altri, per ribadire che senza il vaccino non possiamo uscire dall’emergenza.

Un filmato in generale molto apprezzato, anche da chi la conosce bene. Come Ida Platano, altra grande protagonista negli ultimi anni del dating show di Maria De Filippi. L’hair stylist bresciana d’adozione ha scritto un eloquente “Amore”, per manifestare il suo appoggio a Gemma. Ma sono comparsi anche i like di altre ex del programma di Maria De Filippi, comprese le troniste Sophie Codegoni e Giovanna Abate.

Gemma Galgani l’ha fatto ma è anche arrivata alla fine: quanto termina la stagione di Uomini e Donne?

Questa è una settimana importante per Gemma Galgani e per tutti gli altri che popolano il salottino di Uomini e Donne. Infatti la stagione per il dating show è arrivata al termine e l’ultima puntata è prevista per venerdì 28 maggio anche se l’attesa durerà soltanto fino a settembre.

Un’altra stagione finisce e ancora una volta la dama torinese uscirà da quegli studi senza un compagno, come se non riuscisse più a riprendersi dalla storia con Giorgio Manetti. Nuovi potenziali candidati ne ha visto molti in questi ultimi mesi, nessuno però che abbia saputo conquistare realmente il suo cuore o abbia avuto la pazienza di provarci.

In compenso però ha trovato nuove rivali da affiancare a Tina Cipollari. Come Isabella Ricci, una delle ultime arrivate che ha anche dato un giudizio tagliente su Aldo. Il presunto ultimo spasimante della Galgani ha provato a metterla in mezzo per creare un triangolo basato sul nulla, ma lei si è subito tirata indietro. Li ritroveremo tutti a settembre e Gemma avrà anche completato il vaccino.