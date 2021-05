Fortnite, cosa succede col Punto Zero? L’isola è sotto attacco

Una nuova minaccia per l’isola di Fortnite. Cosa sta succedendo col Punto Zero? Le segnalazioni dei giocatori

Mancano solamente due settimane alla conclusione della stagione 6 di Fortnite, e i giocatori stanno già iniziando a speculare sul futuro della storyline di gioco. Proprio nelle ultime ore, i fan del battle royale di Epic Games hanno iniziato a segnalare alcuni effetti anomali all’interno del videogioco.

Nello specifico, pare ci sia una sorta di flusso energetico nello schermo quando vengono utilizzati speciali oggetti cosmetici del gioco. Ancora non è chiaro se si tratti di un semplice glitch o di un incredibile indizio su quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane all’isola di Fortnite. C’è chi già sostiene che il Punto Zero sia pronto a consumare la mappa e a rivoluzionarla ancora. Sarà realmente così?

Fortnite, il Punto Zero pronto ad esplodere? I rumors

La stagione 6 di Fortnite potrebbe chiudersi col botto, letteralmente. C’è chi già parla di una possibile modifica importante dell’isola di gioco a causa dell’energia rilasciata dal Punto Zero. Così come già successe con la seconda stagione del Capitolo 2 di Fortnite, pare che anche questa volta la mappa potrebbe cambiare per sempre. Un Punto Zero completamente in fiamme, che minaccerà tutti i giocatori in concomitanza dell’arrivo della nuova season.

Altri invece credono si stia trattando di un classico glitch, come quello che riguardava l’ufficio di Jonesy. Al momento non è chiaro se realmente Epic Games ha voluto dare un indizio sulla season 7 o se si tratta solo di teorie dei fan. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni, in attesa di notizie da parte della software house.