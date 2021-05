Covid, Merkel a Oms: “Prepariamoci alla prossima pandemia”

Covid, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha lanciato un avvertimento in un videomessaggio all’Oms: “Prepariamoci alla prossima pandemia”

Il mondo si prepari alla prossima pandemia: è questo l’avvertimento lanciato dalla cancelliera Angela Merkel. Con un videomessaggio inviato all’Oms in apertura della sua Assemblea generale, la richiesta chiara e precisa è stata quella di trovare una migliore cooperazione tra i Paesi.

“Questa pandemia non è ancora stata sopraffatta, e dobbiamo già essere consci del fatto che non sarà l’ultima. Prepariamoci al meglio per la prossima epidemia su scala globale” ha sottolineato la Merkel, chiedendo poi: “Un contratto internazionale per le pandemie, così da avere una cooperazione migliore tra i Paesi. La prossima volta dovremmo farci trovare più preparati. Questo è il segnale che deve emergere dall’Organizzazione mondiale della sanità”

Covid, Oms: “Almeno 3 milioni di morti in eccesso”

Intanto, l’Oms ha fornito alcuni dati sconcertanti relativi alle vittime del Covid-19 nel solo 2020. Al 31 dicembre scorso, il virus aveva infettato oltre 82 milioni di persone e ucciso più di 1,8 milioni su scala globale. Stando alle stime preliminari rese note, però, i morti in eccesso ammontano ad almeno 3 milioni. Si tratta di 1,2 milioni in più rispetto ai dati riportati dai vari paesi.

“Con le ultime morti per Covid segnalate all’Oms, che ora superano i 3,3 milioni, è probabile che ci troviamo di fronte ad una importante sottostima dei decessi totali attribuiti direttamente o indirettamente al virus” ha comunicato l’Organizzazione mondiale della sanità. Per morti in eccesso si intendono i decessi al di là di quanto ci si sarebbe aspettato in condizioni normali.