Can Yaman, disavventura per l’attore turco: cos’è successo? – VIDEO

E’ bufera in queste ore tra i fan di Can Yaman. Una reazione dell’amatissimo attore ha spaccato in due la platea di persone che lo sostiene

E’ polemica nelle ultime ore su Can Yaman che non si sarebbe fermato a salutare i fan fuori casa. L’attore turco è stato ripreso ed il video è finito sul web. Nelle immagini è evidente la reazione del modello che passa dritto davanti a chi gli chiede una foto o semplicemente un saluto.

La reazione di Can Yaman ha però una motivazione precisa alle spalle. L’attore turco qualche istante prima era stato raggiunto nel proprio palazzo dove alcuni fans avevano cercato di filmarlo. Tra il pubblico che lo acclama si è in queste ore creata una frattura.

Se una parte di fans è contro questa sua reazione, un’altra parte ha lanciato invece sui social l’hashtag #Respectforcanyaman. L’amatissimo attore e modello già in passato è stato costretto ad abbandonare i social per avere un po’ di privacy.

La reazione di Can Yaman spinge i fan a lasciargli un bigliettino: dalle parole si evince tanta delusione

Nel video integrale postato dai fans sul web si vede Can Yaman lasciare il proprio condominio senza salutare chi era giusto sotto casa per acclamarlo. Delusi dal suo atteggiamento, hanno deciso di lasciargli una lettera nell’ascensore del palazzo dove risiede.

Nel biglietto si legge: “Il saluto è educazione e rispetto. Il saluto è dell’angelo soprattutto con le persone che ti hanno sempre supportato. Ciao e grazie comunque”. Can è diventato molto famoso in Italia grazie ai fans che lo hanno supportato in qualsiasi circostanza. Ma parte di questi, oggi non è dalla sua parte.

L’attore inizialmente si è sempre mostrato disponibile e carino nei confronti di chi lo sosteneva, ma raggiunto l’apice della sua notorietà, a causa dell’eccessiva attenzione ha mostrato un po’ di stanchezza ed è stato costretto ad alzare dei paletti.