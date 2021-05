Barbara D’Urso, annuncio in diretta: telespettatori in preallarme

Barbara D’Urso, annuncio in diretta: una delle conduttrici di punta in casa Mediaset ha spiegato i suoi programmi futuri

Due annunci, uno dopo l’altro. Mara Venier con ‘Domenica In’ andrà avanti fino al 27 giugno, sempre in diretta e senza nessuna replica. Ma cosa farà Barbara D’Urso, sua diretta concorrente in tutte le ultime stagioni nella fascia pomeridiana del weekend?

La risposta è arrivata dalla diretta interessata. Nonostante la risalita negli ascolti e il fatto che il suo talk show sia stato di nuovo allungato a quasi 4 ore, è finita. Quella di domenica 23 maggio infatti è stata l’ultima puntata di ‘Domenica Live‘ e non ce ne saranno altre almeno in questo periodo della stagione.

Lo ha confermato, emozionata, la conduttrice parlando al suo pubblico: “La stagione sui conclude qui come era già previsto. Vi ringrazio e ringrazio chi, da dieci anni a questa parte, ha messo il cuore assieme a me. Ci vediamo nella prossima stagione di Canale Cinque con cose nuove che ci vedranno ancora protagonisti, cose assolutamente meravigliose”.

Barbara D’Urso aspetta i suoi fan a settembre, ma con quale programma?

Quello che la D’Urso non dice è in quale versione tornerà prossimamente, perché i suoi programmi domenicali sono fortemente a rischio. Quasi sicuramente non tornerà ‘Live – Non è la d’Urso’ che ha chiuso molto prima della fine prevista per il calo in picchiata degli ascolti.

Ma nubi scure si stagliano anche su ‘Domenica Live’. La rete vuole sicuramente fare concorrenza a Mara Venier e ai contenitori di Rai Uno, ma potrebbe ricominciare tutto con facce nuove. Nomi nelle ultime settimane ne sono usciti molti a cominciare da quello di Elisa Isoardi che è pronta a sbarcare in pompa magna a Mediaset. Ma tornerà anche Enrico Papi e potrebbe arrivare pure Adriana Volpe.

Così a Barbarella rimarrebbe ‘Pomeriggio Cinque’ che al momento non si tocca. Il resto lo scopriremo più avanti, quando Mediaset presenterà i palinsesti della prossima stagione, anche e i fan della D’Urso tremano.