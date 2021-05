Le anticipazioni di oggi rivelano la scelta di un tronista che concluderà il suo percorso a Uomini e Donne: il ragazzo lascerà tutti senza parole

Giunge al termine il Trono Classico del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi, “Uomini e Donne”. Oggi, lunedì 24 maggio 2021, non mancano le anticipazioni sulla scelta di Giacomo Czerny. Il tronista farà il suo ingresso in studio per concludere il percorso cominciato negli studi di Mediaset per trovare la sua anima gemella.

La scelta di Giacomo avverrà davanti agli occhi di due coppie nate nel programma televisivo: Samantha Curcio–Alessio Ceniccola e Massimiliano Mollicone-Vanessa Spoto.

Come avviene sempre in questo momento speciale della trasmissione, la padrona di casa chiederà alla regia di mandare in onda dei filmati con i momenti più belli vissuti dal tronista con le ultime due pretendenti rimaste, Carolina e Martina.

La scelta di Giacomo Czerny concluderà la stagione del Trono Classico di Uomini e Donne

L’ingresso di Giacomo sarà seguito da quello delle due ultime pretendenti, Carolina Ronca e Martina Grado. Dopo aver visto i momenti salienti vissuti con entrambe, Maria De Filippi farà mandare in onda le ultime due esterne fatte da Giacomo con Carolina e Martina prima di arrivare alla fatidica scelta.

Il 25enne, originario di Sarzana in provincia di La Spezia, ha scritto alle ragazze una lettera. Attraverso le sue parole, l’opinionista Gianni Sperti pensa che la scelta del ragazzo ricadrà su Carolina, ma Giacomo risponderà che le lettere non hanno nulla a che fare con la sua decisione.

Il tronista infatti spiegherà di averle scritte quando ancora non aveva chiaro nella sua mente e nel cuore quale sarebbe stata la sua scelta. Nell’ultima esterna vissuta con le due corteggiatrici, Giacomo ha chiesto ai cameraman di spegnere le telecamere: in quel frangente, a sorpresa, ha baciato entrambe le ragazze.

L’iniziativa del tronista scatena tantissimo stupore da parte del pubblico in studio. Al momento della scelta, sarà Carolina la prima ad entrare. Giacomo le dirà di aver deciso di concludere il suo percorso a “Uomini e Donne” uscendo mano nella mano con Martina Grado. La ragazza non prenderà bene la scelta di Giacomo e gli farà qualche rimprovero in quanto si sia sentita presa in giro in più circostanze e fino alla fine tanto da andarsene senza volerlo neppure salutare.

Subito dopo arriva finalmente per Giacomo il momento di annunciare a Martina che è lei la sua scelta: la ragazza le risponderà con un si! I due balleranno insieme con tanto di petali rossi con la canzone Marte e Venere. Il percorso del tronista si chiude dunque alla grande. Oltre alla scelta andata a buon fine, stando a quanto riportato da Il Vivolo delle News, il 25enne riceverà una proposta dalla De Filippi. Questa ultima gli chiederà di lavorare come videomaker nella redazione del programma.