Alessandro Preziosi sorprende tutti: l’applauso del pubblico 

Grande successo per la Rai con la messa in onda della miniserie “Per Amore del Mio Popolo” con Alessandro preziosi. Nonostante fosse una replica, il pubblico di Rai Uno ha raggiunto i 3.000.000 di spettatori con uno share del 14.2%. La miniserie dunque ha tenuto incollato davanti al piccolo schermo un vasto pubblico confermando la Rai al primo posto in termini di ascolti registrati nella serata di ieri, domenica 23 maggio 2021.

Avanti Un Altro Pure di Sera su Canale 5, invece, continua a non avere grande successo seppure lo show si sia confermato al secondo posto. Difatti, Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno tenuto incollati davanti alla Tv 2.427.000 spettatori pari all’11.1% di share.

Quanto alle altre reti e ai programmi andati in onda, su Rai3 Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio ha raggiunto 2.651.000 spettatori pari ad uno share del 10.8%, confermandosi al secondo posto. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 21.11 alle 23.38 – ha interessato invece 1.741.000 spettatori (8.3% di share). Su Italia1 Shazam! ha intrattenuto 1.215.000 spettatori (5.6% di share).

Non è L’Arena su La7 ha tenuto incollati davanti alla Tv 1.350.000 spettatori con il 5.6% di share. Rete4 con Hachiko – Il tuo migliore amico ha interessato 942.000 spettatori (4.1% di share). Su Rai 2 la finale d’andata del play off di Serie B Cittadella-Venezia ha interessato 633.000 spettatori pari al 2.7% di share. Tv8 Antonino Chef Academyè stato seguito da 282.000 spettatori (1.2% di share). Sul Nove Supernanny 278.000 spettatori (1.1% di share).