WhatsApp, da oggi nessuno potrà vedere le tue chat: trucco pazzesco

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco che nasconde le vostre chat dagli altri utenti. Andiamo a vedere come funziona e come lo si potrà attivare

Durante quest anno abbiamo visto le tante novità arrivate su WhatsApp tra aggiornamenti e nuovi tool, oggi andremo a vedere il trucco per nascondere a tutti le vostre chat. In passato molti utenti si erano lamentati della poca sicurezza all’interno dell’applicazione, così gli sviluppatori hanno deciso di trovare diversi modi per proteggere l’utenza. Con questo trucco interno all’app quindi potrete proteggervi da tutti gli spioni.

Infatti tutti gli utenti potranno nascondere le proprie chat con l’impostazione del ‘blocco all’app con l’impronta digitale‘. Un impostazione esclusiva, non ancora presente nelle altre applicazioni di messaggistica istantanea. Infatti per attivarla bisognerà andare prima sulle ‘Impostazioni‘ dell’applicazione, poi dovrete cliccare su ‘Account‘ ed infine in ‘Privacy‘. Scorrendo in basso finalmente troverete la funzione “Blocco con impronta digitale“. Una volta attivato il tool potrete accedere all’app solamente con la vostra impronta digitale.

WhatsApp, non solo il trucco per nascondere le chat: nuove velocità per i messaggi vocali

Da tempo oramai l’applicazione sta seguendo un processo di restyling, con nuove funzioni pronte a sbarcare all’interno dell’applicazione. Infatti WhatsApp ha ben pensato di aiutare l’ascolto dei messaggi lunghi grazie ai messaggi a ‘doppia velocità’. La novità è stata annunciata direttamente dagli sviluppatori di Menlo Park, che hanno pubblicato la notizia sulla sezione ‘FAQs‘ del sito.

Una nuova funzione per WhatsApp pronta ad accorciare tutti i vocali lunghi. Infatti a breve gli utenti potranno selezionare la velocità di riproduzione del messaggio. Saranno inserite due velocità: ‘1,5X‘ e ‘2X‘, e si potrà tornare quando si vuole alla velocità normale del messaggio. L’indiscrezione è stata più che apprezzata dagli utenti, che a breve non dovranno più temere i chiacchieroni. Un tool super apprezzato riprendendo ancora una volta Telegram, la rivale che più impensierisce gli sviluppatori di Menlo Park.