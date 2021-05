Meteo, l’anticiclone africano salva la domenica: temperature in aumento

Torna ad agire sul meteo italiano l’anticiclone africano, con la domenica che può considerarsi salva, o quasi, dal maltempo: le previsioni sui tre settori.

La domenica riserva una bella sorpresa dal punto di vista del meteo, con l’anticiclone che inizia ad agire sulla nostra penisola. Infatti il flusso caldo proveniente dal Nord Africa investirà l’intera penisola, provocando un discreto aumento delle temperature. Una situazione in continuo sviluppo, con le insidie temporalesche che non mancheranno nemmeno oggi. Infatti piogge e temporali, al mattino, andranno a colpire a NordEst.

Non mancherà poi il rischio di rovesci su Alpi e Prealpi, con qualche pioggia che potrebbe toccare anche il Triveneto. Per quanto riguarda il Centro e la Sardegna avremo un cielo caratterizzato da nubi basse, ma le possibilità di pioggia saranno estremamente basse. Sulle regioni meridionali, infine, si inizierà a sentire la presenza anticiclonica. Andiamo a vedere cosa succederà sulla penisola nelle prossime ore.

Meteo, finalmente l’anticiclone: temperature fino a 30 gradi al Sud Italia

Durante questa domenica, il meteo seguirà lo stesso trend di sabato, con un costante miglioramento delle temperature su gran parte del Paese. Infatti una certa variabilità sarà notata solamente sulle regioni settentrionali, mentre altrove inizieremo a notare l’escalation del caldo. I valori termici, infatti, torneranno ad aumentare arrivando a toccare temperature estive. Andiamo a vedere cosa succederà sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una giornata parzialmente soleggiata. Infatti al mattino avremo ancora qualche residua pioggia su Alpi e Prealpi, con le precipitazioni che toccheranno la parte est del settore. Mentre invece altrove avremo tanta variabilità, con i cieli soleggiati che saranno ostruiti dalle nuvole. Le temperature saranno in generale aumento, con massime che andranno dai 23 ai 27 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo tanta variabilità sulle zone tirreniche, con deboli fenomeni isolati che potrebbero colpire proprio questa zona del settore. Altrove avremo cieli velati, con qualche pioggia che arriverà a bagnare Toscana e Marche. Sul resto del settore clima in prevalenza sereno, con temperature stazionarie che oscilleranno dai 23 ai 27 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo in generale bel tempo a causa dell’influenza dell’anticiclone. Sulla Campania avremo qualche nube in più che coprirà il cielo, mentre altrove la situazione apparirà più serena. La presenza dell’anticiclone africano spazzerà via ogni possibile pioggia e permetterà l’aumento delle temperature. Infatti i valori termici oscilleranno dai 26 ai 32 gradi.