Marco Liorni, la Rai ha deciso: grande entusiasmo e novità in arrivo

Il conduttore televisivo Marco Liorni ritorna su Rai Uno ad intrattenere il pubblico del piccolo schermo: tutte le novità che ci sono da sapere

La Rai ha deciso, “Reazione a catena” ritornerà sul piccolo schermo a partire da lunedì 7 giugno e al timone ci sarà Marco Liorni. Il conduttore televisivo sarà dunque per il terzo anno di fila al timone del game Tv. Una riconferma che arriva da parte della Rai grazie al grande successo ottenuto nelle edizioni precedenti.

Il format ha in serbo alcune novità: come spoilerato dallo stesso Liorni, ci sarà un nuovo gioco chiamato “Zot”. Purtroppo però, a causa della pandemia da Covid-19 ancora in atto, nello studio Rai a Napoli Liorni non avrà il pubblico. Per questo motivo, la produzione ha pensato di rinnovare gli spazi dedicati alla trasmissione con nuove scenografie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Flavio Insinna torna con un programma mitico, fan senza parole

Liorni ancora al timone di Reazione a catena: tutto quello che c’è da sapere

E’ stato Marco Liorni, conduttore per la terza volta consecutiva di “Reazione a catena” a svelare in conferenza stampa le prime novità sul game Tv. A causa della pandemia da Covid-19, anche per quest’anno il pubblico non potrà essere presente negli studi Rai di Napoli.

TI CONSIGLIO DI NON PERDERE QUESTO>>> Anticipazioni Temptation Island: colpo di scena per le coppie e super novità

Ma il conduttore ha fatto sapere che la produzione ha deciso di puntare sulla scenografia effettuando un bellissimo lavoro con i colori: “E’ molto bello stare li perché si respira l’estate“. Intanto l’inizio della nuova edizione del programma televisivo targato Rai, è previsto per il prossimo 7 giugno. Come ha spiegato Liorni, è possibile partecipare al game effettuando l’iscrizione ai casting online.