Francobolli rari, ce n’è uno che vale quasi 20.000 euro: come riconoscerlo

Torniamo a parlare di francobolli rari. Ce n’è uno che vale una cifra da capogiro: quasi 20.000 euro! Ecco come riconoscerlo

Monete, fumetti, scarpe, vinili e chi più ne ha più ne metta: il mondo del collezionismo si allarga di giorno in giorno ed accoglie sempre più appassionati. Non si può non parlare dei francobolli rari, forse una delle passioni più antiche e che va avanti da diverse generazioni.

Ce ne sono di ogni tipo e, alcuni di questi, arrivano a valere cifre astronomiche. Che sia per la particolare stampa, per un errore, per un collegamento con un fatto storico o altro, i più patiti arrivano a pagare cifre a quattro o cinque zeri pur di allargare la propria collezione. Oggi vi parliamo di uno specifico pezzo che vale quasi 20.000 euro. Ecco come riconoscerlo subito.

Francobolli rari, come riconoscere questo da 20.000 euro

Quasi 20.000 euro per un francobollo rarissimo. Se lo avete a casa, sappiate che potreste ricavarci una fortuna vendendolo online. Vi stiamo parlando dei Trittici di Balbo, emessi nel 1933 dal Regno d’Italia per omaggiare l’ultima crociera aereo-transatlantica. Disponibili in tiratura molto limitata – si parla di 20 pezzi – valgono oltre 18.000 euro, fa sapere francobollirari.net.

Ma come fare per riconoscerlo? Ci sono tre parti divisibili che – come si può evincere dall’immagine – rappresentano tre elementi del Regno d’Italia. Provate subito a metter mano alla vostra collezione e a controllare se ne avete anche voi uno in casa. Se la risposta è sì, sappiate che potete venderlo immediatamente a cifre astronomiche e c’è sicuramente chi è disposto ad acquistarlo.