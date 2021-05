Fabio Fazio, indiscrezione pazzesca sul futuro: la Rai ha deciso

Pazzesca indiscrezione sul rinnovo di contratto di Fabio Fazio in Rai, la TV di Stato ha deciso in merito alla sua conduzione

Fabio Fazio sarebbe pronto ad incassare 1.9 milioni di euro per i prossimi due anni con la Rai. Per ora impegnato soltanto alla conduzione di Che Tempo Che Fa, quello del rinnovo di contratto del conduttore ligure è stato un argomento molto discusso degli ultimi giorni.

Stando alle indiscrezioni lanciate da TvBlog, infatti, il conduttore di Che Tempo Che Fa sarebbe pronto a ridurre lo stipendio di circa il 15%, per restare altri due anni in Rai: da 2.240.000 milioni di euro a 1.9.

Fabio Fazio resta alla Rai: la sua lunga carriera

Questa sera Fabio Fazio sarà a Che Tempo Che Fa con la sua trentunesima puntata di questa stagione, con ospiti speciali quali Roberto Saviano, Enrico Letta ed i vincitori dell’Eurovision Song Contest, i Maneskin. Tuttavia, il conduttore ligure ne ha fatte di grosse ospitate, in particolare quest’anno con i collegamenti via Skype con ospiti internazionali. Un vero e proprio colosso Rai, dal 1983 non ha mai lasciato la TV di Stato, tranne che per una piccola parentesi a LA7.

Unico conduttore del talk show targato Rai, Fabio Fazio è stato anche alla conduzione del Festival di Sanremo per quattro anni: 1999, 2000, 2013 e 2014. Un vero e proprio pilastro di cui la Rai non può certamente fare a meno.