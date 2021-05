Domenica In, Mara Venier blocca tutto durante la diretta del programma: un imprevisto drammatico ha avuto la precedenza sullo spettacolo

Di fronte alle tragedie, soprattutto quelle improvvise, anche i palinsesti dei programmi subiscono cambiamenti in corsa. Oggi è successo a Domenica In che ha interrotto improvvisamente la diretta per dare la linea al Tg1 che doveva aggiornare sul drammatico incidente alla cabinovia del Lago Maggiore.

Mara Venier stava intervistando Pierfrancesco Favino, che tra le altre cose domani sera (24 maggio) sarà protagonista su Rai Uno de ‘Il traditore’, attesissima prima tv. Ma all’improvviso si è fermata per lasciare spazio all’attualità. E quando la linea è tornata in studio, non è stato facile ricominciare: “Abbiamo nove vittime più dei bambini in gravi condizioni. Sono notizie che non vorremmo mai sentire. Per quanto mi riguarda un abbraccio alle famiglie“, ha detto. Il bilancio adesso è anche più grave, ma ancora una volta la Venier ha mostrato una sensibilità particolare.

Non solo la tragedia del Lago Maggiore e l’intervista a Pierfrancesco Favino però nella lunga puntata di ‘Domenica In’. Mara Venier infatti come fa sempre, ha dedicato uno spazio all’aggiornamento della situazione contagi e vaccini in Italia ospitando anche la ministra Mariatella Gelmini. La conduttrice ha spiegato di essere felice per come stanno andando le cose, anche se è presto però per dire che va di nuovo tutto bene.

Poi però è arrivato anche un annuncio che ha reso felici tutti i fan del programma e della zia Mara: “Quella di oggi è la trentasettesima puntata, ma vi faremo compagnia fino alla fine di giugno”. Salvo cambi in corsa infatti il programma andrà in onda fino al 27 giugno, anche più rispetto allo scorso anno. Poi una pausa nei mesi di luglio e agosto per riprendere il suo cammino verso metà settembre.