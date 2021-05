Covid, Gelmini: “10 milioni di persone già vaccinate, altre 10 con una dose”

Intervenuta a Domenica In, la ministra Mariastella Gelmini ha fornito un aggiornamento sulla campagna vaccinale anti Covid

Le somministrazioni del vaccino in Italia proseguono a passo spedito. La conferma arriva direttamente dalla ministra Mariastella Gelmini, intervenuta poco fa ai microfoni di Domenica In. “Ad oggi abbiamo 10 milioni di persone già vaccinate e 10 milioni con almeno una dose. Non siamo ai livelli della Gran Bretagna, ma ci stiamo avvicinando” ha spiegato, aggiungendo poi: “L’ordine militare del generale Figliuolo è stato decisivo. Abbiamo ottenuto risultati grazie ai suoi comandi“.

“Vaccinarsi in vacanza? È un’idea suggestiva, ma rischieremmo di compromettere i risultati ottenuti dal piano vaccinale. Il generale Figliuolo ha confermato l’importanza di mettere prima in sicurezza gli over 70 e over 60” ha poi concluso la ministra Mariastella Gelmini su Rai 1.

