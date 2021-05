Coronavirus, bollettino 23 maggio: 3.995 contagi e 72 morti

La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: le novità su contagi, decessi e guarigioni

Ancora in calo la curva epidemica nel nostro Paese, anche per merito delle restrizioni messe in campo negli ultimi mesi e della campagna vaccinale che procede a pieno ritmo. La Protezione Civile come ogni giorno ha comunicato poco fa gli ultimi dati relativi a contagi, decessi e guarigioni registrati nella giornata odierna, domenica 23 maggio.

Nelle ultime 24 ore a fronte di 179.391 tamponi processati, 3.995 sono risultati positivi al Covid-19 (ieri erano 4.717)). Dunque oggi si registra un netto calo dei contagi e non solo. Difatti, cala anche il numero dei decessi con 72 vittime mentre ieri erano 125 e due giorni fa 218.

Quanto al numero dei guariti, sono 6.573 gli italiani che hanno sconfitto il virus nelle ultime 24 ore. Si registra un calo dei ricoveri nelle terapie intensive con -20 persone e nei ricoveri ordinari con -327. Il tasso di positività è pari al 2,2% (+0,6%). Dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi, sono 30.490.624 le dosi di vaccino somministrate in totale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, Gelmini: “10 milioni di persone già vaccinate, altre 10 con una dose”

Coronavirus, bollettino 23 maggio: la situazione dettagliata regione per regione

Scendendo nel dettaglio, è la Lombardia che ancora una volta fa registrare il maggior numero di casi per i nuovi contagiati.

Lombardia: + 711

Veneto: +133

Campania: + 628

Emilia-Romagna: +299

Piemonte: + 271

Lazio: +413

Puglia: +274

Toscana: +382

Sicilia: + 238

Friuli-Venezia Giulia: +31

Liguria: + 58

Marche: +107

Abruzzo: +68

P.A. Bolzano: +41

Calabria: + 165

Sardegna: + 20

Umbria: +40

P.A. Trento: +52

Basilicata: +38

Molise: +3

Valle d’Aosta: +15