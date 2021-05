A “Uomini e Donne” le liti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari sono ormai diventata una consuetudine, ma cosa ne pensa il pubblico? Le dichiarazioni di Roberto Alessi

Se c’è qualcuno sempre al centro dell’attenzione a “Uomini e Donne”, queste sono Gemma Galgani e Tina Cipollari. Le due infatti non se le mandano a dire e tra loro è un continuo scontro. Soprattutto è l’opinionista a cercare ogni volta anche un piccolo pretesto per inveire contro la dama torinese.

Ma queste dinamiche viste e riviste hanno un po’ stancato parte dei telespettatori che non crederebbero più alla veridicità degli scontri. Ad affrontare il problema è stato Roberto Alessi sul settimanale Novella 2000.

Alessi ha rivelato che sul web si è scatenato un putiferio in quanto ci sia chi non crede più alle loro litigate pensando che siano finte e messe su per attirare l’attenzione. Il giornalista però ha dichiarato che non crede a tali supposizioni.

Galgani e Cipollari, le loro liti non convincono più il pubblico: le dichiarazioni di Roberto Alessi.

Sul web c'è chi ormai non crede più alle furiose liti tra l'opinionista di "Uomini e Donne", Tina Cipollari, e la sua acerrima nemica Gemma Galgani. A tal proposito il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha voluto dedicare uno spazio alla questione.

Alessi non crede alle supposizioni del pubblico del talk show ma, qualora avessero ragione come è stato mai possibile cadere nella rete delle due donne?. “Fosse però vero.. è possibile che siano così diaboliche? E’ possibile che noi per anni abbiamo abboccato?“, questo è quanto si è chiesto il giornalista ed opinionista della D’Urso.

Il direttore di Novella 2000 ha infine dichiarato che al di là di quanto si pensi, Tina Cipollari e Gemma Glagani sono due personaggi molto amati dal pubblico: “Che loro siano dei personaggi non ci piove…”. Entrambe in più occasioni hanno dichiarato che è assolutamente vera la reciproca antipatia.