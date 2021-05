Bologna-Juventus, streaming gratis: dove vedere il match in diretta

Manca poco alla sfida di campionato tra Bologna e Juventus, andiamo a vedere dove seguire la 38esima giornata di Serie A in diretta e streaming gratis.

Restano novanta minuti alla Juventus per sperare ancora in una qualificazione alla Champions League, con i bianconeri che sfideranno il Bologna. Infatti la compagine bianconera potrebbe anche non qualificarsi nonostante i tre punti. La Vecchia Signora, infatti, dovrà anche sperare in un passo falso di Milan o Napoli. Andiamo a vedere lo stato di forma delle due formazioni in campo.

Partiamo subito dai padroni di casa del Bologna che va a concludere un campionato tranquillo. I ragazzi di Sinisa Mihajlovic possono chiudere il torneo all’undicesimo posto, dopo aver conquistato una salvezza tranquilla. Contro la Juventus il tecnico serbo non avrà a disposizione giocatori importanti come Dijks, Soriano, Hickey e Dominguez.

Dall’altra parte, invece, c’è la Juventus di Andrea Pirlo, reduce dalla vittoria in Coppa Italia. Come abbiamo anticipato, i bianconeri non solo dovranno vincere ma dovranno sperare anche che Milan e Napoli non conquistino i tre punti. Inoltre il tecnico bresciano dovrà fare a meno solamente di Rodrigo Bentancour. Andiamo a vedere dove seguire Bologna-Juventus in streaming gratis. Intanto, Pirlo lascia Cristiano Ronaldo in panchina. Ecco le formazioni ufficiali:

BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Medel, Soumaoro, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Olsen, Vignato, Barrow; Palacio.

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.

Bologna-Juventus, streaming gratis: Sky o DAZN?

Alle 20:45 scenderanno in campo Bologna e Juventus, partita valida per la 38esima ed ultima giornata di Serie A. La sfida sarà di scena allo Stadio Dall’Ara, palcoscenico di casa della compagine felsinea. Inoltre a trasmettere il match in esclusiva ci penserà la piattaforma di streaming tedesca DAZN. Ad anticipare il match come sempre ci sarà un ampio pre-partita, con approfondimenti e servizi sui protagonisti delle due squadre.

Come sempre DAZN sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.