Sono bastati due rigori di Kessié ad assicurare la Champions League sia ad Atalanta che Milan: la quarta squadra nella massima competizione sarà la Juventus

Atalanta e Milan volano insieme in Champions League con due semplici rigori messi a segno da Kessié allo scadere dei due tempi di gioco. Atalanta già tranquilla della qualificazione, ha concesso qualcosa ai rossoneri che hanno saputo sfruttare l’occasione.

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato, super colpo Mbappè: tutto fatto per il 2022!

Insieme agli orobici ed i rossoneri, sarà la Juventus a fare il suo ingresso in Champions League, nonostante lo scetticismo. Autogol clamoroso del Napoli che pareggia in casa contro un Verona che non aveva nulla più da chiedere a questo campionato.

Atalanta-Milan 0-2: voti, highlights e tabellino

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DI ATALANTA-MILAN

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 6; Toloi 5.5 (87′ Palomino sv), Romero 6.5, Dijmsiti 6; Maehle 6 (79′ Pasalic sv), De Roon 6, Freuler 6 (87′ Miranchuk sv), Gosens 6; Malinovskyi 5.5, Pessina 6 (46′ Muriel 6); Zapata 6.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 7; Calabria 6, Kjaer 6.5, Tomori 6.5, Theo Hernandez 6; Kessié 7, Bennacer 6 (61′ Krunic 6 ); Saelemaekers 6.5 (79′ Dalot sv), Brahim 6 (61′ Meité 6), Calhanoglu 6.5; Leao 6.5 (79′ Mandzukic sv).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Calciomercato Milan, niente Juve per Donnarumma: scelta la destinazione

Ammoniti: 47′ Freuler (A), 69′ De Roon (A), dalla panchina Gasperini (A), 82′ Manduzkic (M), 86′ Toloi (A), 90’+3′ Dalot (M).

Marcatori: 43′ 90’+3′ rig. Kessié.

Note: 90’+3′ De Roon (A) espulsione diretta per condotta violenta.