Atalanta-Milan, streaming gratis: dove vedere la partita in diretta

Manca poco alla sfida tra Atalanta e Milan, partita è valida per la 38esima giornata di Serie A: andiamo a vedere dove seguire il match in diretta e streaming gratis.

Ancora 90 minuti per decidere chi andrà in Champions League la prossima stagione. Infatti il Milan deve fare bottino pieno se vuole assicurarsi il ritorno nella massima competizione europea dopo sette anni. Mentre invece l’Atalanta è già qualificata, per il terzo anno consecutivo. Andiamo quindi a vedere il periodo di forma delle due squadre in campo, che scenderanno in campo per l’ultima partita in campionato.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Ibrahimovic mostra i risultati della risonanza: l’epilogo è esilarante – VIDEO

Partiamo subito dai padroni di casa dell’Atalanta. Gli orobici anche questa stagione hanno stupito tutti e forse è mancato solamente un trofeo da mettere in bacheca. Per il terzo anno consecutivo i ragazzi di Gian Piero Gasperini sono riusciti a centrare l’obiettivo Champions League. Contro il Milan l’unico stimolo resta quello di concludere al secondo posto in Serie A. Inoltre Gasperini avrà a disposizione l’intera rosa, ad eccezione di Kovalenko.

Dall’altra parte invece troviamo un Milan che ha mancato l’accesso in anticipo in Champions League nell’ultima partita contro il Cagliari. Adesso Stefano Pioli dovrà preparare una partita alla perfezione, visto che in caso di mancata vittoria potrebbero scivolare in quinta posizione. Il tecnico rossonero contro l’Atalanta dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, che ha concluso anzitempo la stagione. Andiamo a vedere dove seguire Atalanta-Milan in streaming gratis.

Atalanta-Milan, streaming gratis: Sky o Dazn?

La Serie A 2020-21 si conclude con il big match tra Atalanta e Milan. La partita andrà di scena al Gewiss Stadium di Bergamo, terreno di casa della compagine orobica. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La pay-tv mette a disposizione due canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 256 satellite). Inoltre la partita sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato, Allegri torna in panchina: accordo totale col nuovo club

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.