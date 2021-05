Annalisa Minetti, incredibile svolta: “In questo modo riesco a vedere i volti”

Un’incredibile svolta nella vita di Annalisa Minetti e nella scoperta scientifica: finalmente riesce a leggere e vedere i volti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Annalisa Minetti (@annalisaminettiofficial)

A Domenica Live con Barbara D’Urso, Annalisa Minetti ha commosso l’intero studio – e sicuramente una grossa fetta di pubblico – raccontando gesti che, per una persona senza problemi alla vista, sono scontati. Finalmente la cantautrice può tornare ad azioni che sembrano scontate: leggere, vedere volti.

LEGGI ANCHE > > > Fabio Fazio, indiscrezione pazzesca sul futuro: la Rai ha deciso

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, dura accusa di un ex Uomini e Donne: “Sempre gli stessi cadaveri in TV”



La Minetti aveva parlato già in passato di questa particolare tecnologia in semplici occhiali che gli consente di vedere tutto ciò che la circonda attraverso una minuziosa descrizione.

LEGGI ANCHE > > > Domenica In, Mara Venier blocca tutto: imprevisto drammatico

Annalisa Minetti, il racconto commovente sulla sua vista

Annalisa Minetti ha raccontato in studio la gioia di poter finalmente leggere una storia ai suoi figli Fabio Massimiliano ed Elena Francesca, senza il bisogno di doverla inventare. Un gesto dato per scontato per chiunque non abbia problemi di vista, ma che per l’atleta paraolimpica vale più di ogni cosa. Tuttavia, nonostante la meravigliosa scoperta ed i problemi che quotidianamente deve fronteggiare, la Minetti ha svelato di essere anche lei vittima di haters sui social: “Spesso mi sento dire di strumentalizzare il mio problema per andare in TV. Io faccio sempre un discorso con grande umiltà: chi sa, può vedere ed io mi batto affinché tutti possano sapere delle innovazioni”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Al Bano, quella triste confessione: pubblico commosso – VIDEO

Anche la D’Urso ha voluto dare man forte al discorso di Annalisa Minetti ammettendo che non era lì per pubblicizzare alcunché, soltanto per informare e sensibilizzare, ma soprattuto per dare una speranza a chiunque viva la sua stessa situazione.