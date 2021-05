Amazon Prime, importanti modifiche al servizio: cosa sta succedendo

Una grossa novità sta per arrivare con Amazon Prime. L’annuncio è arrivato negli scorsi giorni da parte del colosso di e-commerce

L’opera di espansione da parte di Amazon continua. L’azienda numero uno al mondo per ciò che riguarda l’e-commerce può vantare ad oggi diversi servizi: Prime Video, Prime Music, Prime Now e così via. Presto però, uno di questi potrebbe abbandonare definitivamente il pacchetto che compone l’offerta.

Stiamo parlando di Amazon Prime Now, servizio dedicato ai clienti abbonati che permette di usufruire delle consegne superveloci e in giornata. Gli enormi benefici offerti ai clienti riguardano ad oggi esclusivamente le grandi città e le metropoli di tutto il mondo, ma presto potrebbero esserci modifiche. Lo ha spiegato The Verge, che ha analizzato la strategia che l’azienda di Jeff Bezos vorrà adottare nei prossimi anni.

Amazon dice addio a Prime Now: ecco cosa cambia

Presto gli utenti di Amazon dovranno dire addio al tanto amato servizio Prime Now, il quale permette di usufruire delle consegne in giornata. Una notizia che però non andrà ad intaccare in maniera diretta l’offerta dell’azienda di Jeff Bezos, in quanto l’idea è quella di riorganizzare totalmente la struttura web del sito. Come spiegato da The Verge, pare che presto Prime Now verrà accorpato al servizio standard.

A poche ore dal comunicato, poi, è arrivato un ulteriore chiarimento che interessa soprattutto i clienti non americani:il cambiamento non diventerà effettivo nel resto del mondo. Gli utenti potranno continuare ad utilizzare – almeno per ora – l’app principale per sfruttare i benefici di Prime Now.