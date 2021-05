WhatsApp, adesso cambia tutto: la novità entusiasma gli utenti

Un’altra grandissima novità entusiasma gli utenti di WhatsApp. Infatti l’applicazione è pronta ad aggiornarsi con una nuovissima funzione: cosa cambia.

Proprio a causa dei nuovi termini di servizio, WhatsApp sta cercando di rimediare eliminando le funzioni obsolete ed aggiungendo tantissime novità per tutti gli utenti. Infatti sulla Beta dell’applicazione sta per arrivare in anteprima il trasferimento della cronologia da un sistema operativo all’altro. A breve, quindi, gli utenti potranno trasferire le proprie chat da iOS ad Android e viceversa. Ad annunciare la novità ci ha pensato WABetaInfo.

Stando al portale specializzato il trasferimento della chat potrà avvenire anche tra smartphone equipaggiati con SIM (numero di telefono) differenti. Al momento la funzione non è ancora attiva sulla beta di WhatsApp, ma è già presentata nelle ultime versioni dell’anteprima dell’applicazione di prova. Infatti su Android, in basso a destra, troveremo la scritta ‘Transfer to a different phone number?‘. Nei prossimi mesi, quindi, la funzione dovrebbe essere attivata dagli sviluppatori di Menlo Park.

WhatsApp, tante novità per gli utenti: arrivano i pagamenti online

In concomitanza con i nuovi termini di servizio, WhatsApp ha lanciato anche i pagamenti all’interno dell’applicazione. La storica rivoluzione è partita direttamente dall’India e dal Brasile, che hanno provato in anteprima la funzione negli scorsi mesi. La novità la si potrà trovare nella sezione ‘FAQs’ del sito ufficiale. In un comunicato, WhatsApp annuncia: “La funzione è implementata in specifici paesi e su alcuni apparecchi“. Quindi a breve gli utenti potranno inviare denaro ad amici, familiari ed in futuro anche ad attività commerciali.

Dopo il grande successo ottenuto in Brasile ed India, il colosso americano ha affermato che a breve la funzione sbarcherà anche nel resto del mondo. Infatti i pagamenti sono apparsi sicure ed anche gli utenti europei sono pronti a sperimentare il nuovo tool. Stando al portale specializzato, WABetaInfo, a breve la novità sarà introdotta anche in Spagna e Gran Bretagna. L’applicazione quindi si prepara ad una grande rivoluzione per restare al passo con i tempi.