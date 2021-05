Vaccino Covid, il commissario Figliuolo ha firmato le nuove Linee guida

Vaccino Covid, prosegue senza sosta la campagna vaccinale. Il commissario Figliuolo ha firmato le nuove Linee guida

Un nuovo documento con le Linee guida sulla prosecuzione della campagna vaccinale nazionale, firmato dal commissario Figliuolo è prontamente inviato a tutte le Regioni. L’Italia vuole accelerare con le somministrazioni del vaccino anti Covid, così da uscire il prima possibile dall’emergenza.

Si è chiesto innanzitutto di aumentare in maniera graduale il contributo assicurato ai medici. Altro punto parla della possibilità di usufruire delle strutture ordinarie del Sistema sanitario nazionale per eventuali ulteriori richiami. Introdotto il tema delle vaccinazioni delocalizzate, che in futuro potranno essere effettuate anche in prossimità presso i domicili (o in prossimità di essi). Infine, affrontato il discorso dei punti vaccinali nazionali: ad oggi ne sono stati individuati 2.600, e si lavorerà per farli aumentare ancora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, Salvini: “Mascherine? All’aperto le toglierei già a giugno”