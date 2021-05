Dietro le quinte di Uomini e Donne Tina Cipollari ha teso uno scherzo a Gemma. La dama torinese si è spaventata un sacco.

Uno scherzo che Gemma Galgani ha definito in modo particolare un agguato teso nientepopodimeno che da Tina Cipollari. L’opinionista dietro le quinte di Uomini e Donne ha fatto spaventare Gemma Galgani, la quale, una volta in studio, racconta l’episodio. Inizialmente la Cipollari ha negato il tutto e le ha chiesto se ci fossero dei testimoni che potrebbero confermare. Ma poi, pian piano sono giunte le conferme.

Uomini e Donne, urla dietro le quinte: grosso spavento per Gemma

“Ho piantato un urlo che mi sembrava si fosse sentito fino alla sbarra”, ha dichiarato Gemma che dice di aver saltato per lo spavento. Tina si sarebbe presentata nel suo camerino aprendo la tenda con forza. La Galgani era tranquilla nella stanzetta che aspettava di essere chiamata per entrare in studio. L’arrivo improvviso e irruento di Tina l’ha fatta spaventare al punto che sentiva di avere i battiti accelerati.

La redazione, dopo aver ascoltato i dettagli dell’accaduto, le ha offerto il caffè ma lei ha preferito non accettare in quanto sentiva ancora di avere la tachicardia. L’episodio che Gemma e Tina hanno raccontato ha fatto divertire tutti e sono in molti quelli che avrebbero voluto assistere a questa scena.