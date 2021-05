Stefania Orlando, arriva il clamoroso annuncio: non andrà in onda – FOTO

L’ex gieffina Stefania Orlando è finita nella rete de Le Iene con uno scherzo tanto atteso dal pubblico del piccolo schermo. Ma l’annuncio di Stefania ha deluso tutti

Quest’anno sono stati diversi i concorrenti dell’ultima edizione del GF Vip 2021 ad essere presi di mira da “Le Iene”. Dopo Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, è finita nel ciclone degli scherzi anche Stefania Orlando.

In molti sanno già da tempo che la finalista del GF Vip sarebbe prima o poi apparsa su Italia Uno, ma il tempo passa e dello scherzo nessuna traccia. Per questo motivo in tanti si sono rivolti direttamente alla Orlando chiedendole aggiornamenti sulla messa in onda del suo scherzo.

La conduttrice ha però fatto sapere che il momento tanto atteso purtroppo non arriverà, lasciando tutti senza parole. L’annuncio è arrivato proprio poche ore fa attraverso il suo profilo Twitter, dove ha scatenato la delusione di molti suoi fans. C’è chi ironicamente ha risposto: “COSA? sono dai carabinieri, li sto querelando”.

Lo scherzo de Le Iene fatto alla Orlando non andrà in onda: l’annuncio della conduttrice

A dare la triste notizia è stata proprio Stefania Orlando dopo gli innumerevoli messaggi di chi le chiedeva quando il video dello scherzo sarebbe stato trasmesso. La conduttrice televisiva ed ex gieffina ha così deciso di rispondere pubblicamente a tutti con un Tweet.

“Poiché molti di voi mi chiedono quando andrà in onda lo scherzo che mi hanno fatto Le Iene, mi è stato detto che, per motivi a me ignoti (forse tecnici), non andrà in onda. Ho provato a capirne di più ma non mi hanno fatto sapere nulla! Peccato”, ha spiegato la Orlando.

Il motivo però non è stato appunto reso noto. La stessa Stefania ha dichiarato che la produzione non ha proferito parole in merito. Intanto tra i commenti dei fans si legge che c’è già chi è pronto a protestare contro il programma condotto da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Staremo a vedere se la produzione de “Le Iene” deciderà di accogliere i reclami del pubblico, nonché dei sostenitori dell’ex gieffina Stefania Orlando.