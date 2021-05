Netflix è pronta ad espandersi con un nuovo servizio per tutti gli utenti. Infatti dopo film e serie tv, i videogiochi potrebbero sbarcare sulla piattaforma.

Le novità su Netflix non terminano mai, con l’applicazione che a breve potrebbe lanciare un nuovo servizio in abbonamento. Dopo aver quasi monopolizzato il mercato i film e serie tv, il colosso di Red Hastings potrebbe lanciare un servizio aggiuntivo dedicato ai videogiochi. Una mossa che ricorda molto quella di Apple con il servizio arcade. Infatti la Apple offre vari titoli da giocare su iPhone, iPad, Mac o Apple TV al prezzo di soli 4,99 euro al mese.

Inoltre la stessa Netflix, per arrivare ai videogiochi, potrebbe concedere una su licenza le sue proprietà intellettuali, permettendo così ad altri produttori di creare dei videogiochi. Approdare sul mercato videoludico permette alla piattaforma di allargare il suo raggio d’azione. Infatti solamente in Italia questo mercato ha raggiunto per la prima volta i 2 miliardi di euro nel 2020. Mentre invece a livello internazionale al momento il mercato ha un valore di da oltre 175 miliardi e potrà crescere al termine del 2021.

Netflix, arriva un nuovo servizio per i videogiochi: il motivo

Ma oltre al motivo economico ci sarebbe un altro stimolo per Netflix per provare a sfondare nel mercato videoludico. Infatti negli ultimi mesi abbiamo visto come le concorrenti principali dell’applicazione abbiano aumentato i propri abbonati. Da Disney+ a Prime Video la concorrenza è sempre più agguerrita, con cataloghi che attirano milioni di utenti. Inoltre a breve Warner e Discover+ uniranno le forze per creare una nuova piattaforma di streaming.

Al momento però i dirigenzi di Netflix sono ancora molto vaghi sul tema e non hanno fornito ulteriori conferme sull’indiscrezione. Negli ultimi anni, però, abbiamo visto l’uscita di alcuni videogiochi basati sulle serie più importanti di Netflix come Stranger Things o Black Mirror. Amazon, proprietario di Prime Video, ha anticipato tutti attivando un servizio di Cloud Gaming chiamato Luna. La piattaforma pubblicata in anticipo negli Usa ha riscosso un notevole successo nel paese statunitense.