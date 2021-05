Morto Francesc Arnau, ex portiere del Barcellona: aveva 46 anni

Grave lutto nel mondo del calcio. A soli 46 anni, è scomparso l’ex portiere del Barcellona Francesc Arnau

Ex giocatore del Barça e attuale dirigente sportivo del Real Oviedo, Francesc Arnau è scomparso all’età di 46 anni. A dare la triste notizia il club saturiamo con un comunicato sui canali social. “Siamo profondamente dispiaciuti per la sua perdita, e siamo vicini alla sua famiglia in questi momenti difficili. Riposa in pace” si legge.

Ancora non ci sono notizie certe per ciò che riguarda i motivi che hanno portato alla morte, con gli investigatori che sono al lavoro in queste ore per sciogliere ogni dubbio. Stando a quanto riferiscono alcuni quotidiani spagnoli – come il Mundo Deportivo – non è da escludere il suicidio dell’ex giocatore del Barcellona.

