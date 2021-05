Meteo, weekend tra anticiclone e insidie: piogge al Nord Italia

Anche questo weekend confermerà il trend delle ultime settimane, con un meteo caratterizzato dall’anticiclone e diverse insidie piovose a Nord del Paese.

Il weekend sarà caratterizzato da un altro timido respiro anticiclonico, con il meteo che però presenterà ancora tante insidie. Infatti mentre nelle regioni del Centro e del Sud il sole inizierà a riscaldare gran parte della superficie, al Nord avremo ancora diverse piogge sin dalle prime ore del mattino. Queste insidie temporalesche confermeranno il trend registrato durante questa primavera, con l’anticiclone frenato dalle freddi correnti atlantiche.

Nella giornata di sabato fin dal mattino avremo nubi diffuse da Nordovest a Nordest. Inoltre con l’avanzare delle ore avremo piogge e temporali diffusi su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione migliore sul resto del paese. Infatti tra Centro e Sud vedremo l’affermarsi dell’anticiclone, con un clima soleggiato e temperature in aumento. Andiamo a vedere cosa succederà durante questo sabato.

Meteo, weekend tra anticiclone ed instabilità: come si evolverà questo sabato

Durante questo weekend, quindi, il meteo conferma il trend delle ultime settimane, con l’anticiclone ostacolato dalle fredde correnti provenienti dall’Atlantico. Infatti ancora una volta l’Italia sarà divisa in due dalle condizioni meteorologiche, con le regioni settentrionali in cui cadranno ancora piogge e quelle centro-meridionali in cui ci sarà il sole a riscaldare la giornata. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo al mattino tante piogge che colpiranno l’intero settore. Infatti le precipitazioni colpiranno Piemonte e Lombardia a Nordovest, mentre ad est del settore avremo temporali specialmente su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Lievi miglioramenti nel corso della giornata. Qui avremo le temperature in calo, con massime che andranno dai 19 ai 24 gradi.

Situazione totalmente differente sulle regioni del Centro Italia con il clima che risulterà nuvoloso solamente in Toscana. Qualche isolato fenomeno potrebbe colpire il settore appenninico, mentre sul resto del settore, l’anticiclone porterà tanto caldo sia sulla costa tirrenica che su quella adriatica. Le temperature risulteranno in aumento, con massime dai 23 ai 27 gradi, mentre in Sardegna raggiungeranno i 30 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo delle condizioni meteo ampiamente soleggiate. Infatti i cieli risulteranno sereni e con solamente qualche velatura di passaggio ad infastidire l’anticiclone. Anche qui le temperature saranno in generale aumento, con massime dai 23 ai 27 gradi, con picchi fino a 30 gradi in Puglia e Sicilia.