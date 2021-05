Maria Teresa Ruta, pianto improvviso in diretta: programma interrotto

Improvviso pianto in diretta da parte di Maria Teresa Ruta che costringe la conduttrice del programma a bloccare tutto: cosa è successo

Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, in onda su Canale 5 e condotto da Barbara D’Urso, l’ospite Maria Teresa Ruta è scoppiata in un pianto improvviso che ha fatto preoccupare non poco la padrona di casa.

Tutto è nato dal commento fatto dalla D’Urso alle parole dell’attore Marco Giallini che, al Corriere della Sera, ha rivelato sulla scomparsa della moglie: “Innamorarmi di nuovo? E di chi? Lei era la mia donna e io il suo uomo. Le parlo ancora”.

Maria Teresa Ruta, perché ha pianto in diretta

La conduttrice, dopo il servizio sull’attore romano, cambia argomento e chiede alla Ruta di parlare del fidanzato di sua figlia Guenda. E’ quello il momento in cui la Ruta scoppia in lacrime, facendo preoccupare Barbara che per un attimo interrompe tutto e le chiede cosa sia successo. “L’intervista di Giallini mi ha toccato. Oggi ero a Torino da mia madre e lei parla tutto il giorno con mio padre che non c’è più. E anch’io quando sono a Torino ci parlo sempre”, la risposta di Maria Teresa.

“Anch’io parlo sempre con mia madre e mio padre che non ci sono più. Sono momenti bellissimi. Ma adesso ridiamo”, controbatte la conduttrice per smorzare i toni.