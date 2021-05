Internet Explorer pronto ad abbandonare il web: la data d’addio

Uno dei grandi colossi del web si prepara ad abbandonarlo definitivamente. C’è la data d’addio di Internet Explorer

Prima dell’avvento dei vari Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari, Internet Explorer era considerato da tutti il miglior browser disponibile. Dopo oltre 25 anni di storia, Microsoft ha dato la triste notizia: tra poco più di un anno verrà eliminato definitivamente.

Un processo di spegnimento partito da lontano, con l’interruzione del supporto agli altri settori offerti dalla casa fondata da Bill Gates. Lo scorso anno è stato il turno di Microsoft Teams, nei prossimi mesi toccherà a Microsoft 365 e così via fino ad arrivare ad Outlook, OneDrive e Office365. Per la fine definitiva di Internet Explorer, invece, c’è una data da segnare in rosso sul calendario: il 15 giugno 2022.

Internet Explorer ai saluti, i numeri confermano il fallimento

A quanto pare, Internet Explorer ha fatto il suo tempo. Dopo oltre 25 anni di servizio, il browser di casa Microsoft saluterà il web il prossimo 15 giugno del 2022. Tanti i motivi che hanno portato a questa decisione drastica da parte della casa fondata da Bill Gates. Innanzitutto l’incompatibilità del servizio con le pagine web più sviluppate, che utilizzano plug-in e altri elementi troppo avanzati per il browser. C’è poi la questione sicurezza, da tempo tallone d’Achille di Internet Explorer.

Per sopperire a tutto questo, la stessa Microsoft ha lanciato il servizio Edge, disponibile da luglio 2015 nella sua prima versione. Stando a quanto riferisce NetMarketShare, comunque, ad oggi ancora il 5% degli utenti globali è rimasto fedele al browser più antico di tutti. Numeri che stridono con la quota di mercato del 90% tra il 2003 e il 2005 e del 65% ad inizio 2009.