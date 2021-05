Ilary Blasi, crollo totale: la conduttrice è disperata

Mazzata per Ilary Blasi che vede ancora una volta calare gli ascolti nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri

I dati Auditel di ieri sera, venerdì 21 maggio, hanno fatto registrare un ulteriore brusco calo di ascolti per l’Isola dei Famosi che è stato seguito da soli 2.520.000 telespettatori (share del 15,7%). Questo ha permesso a Carlo Conti, con il suo Top Dieci, di aggiudicarsi la serata con 3.232.000 telespettatori, pari a 16% di share. Di sicuro la voglia di tornare ad uscire di venerdì sera ha visto un calo generale di persone incollate alla tv, ma i numeri raccolti da Ilary Blasi quest’anno sono davvero pochi. L’anno prossimo, per tale motivo, potrebbe non essere riconfermata al timone del reality show.

I risultati degli altri canali:

Rai 2: N.C.I.S. 1.347.000 spettatori (5.5%)

Blue Bloods: 1.024.000 (4.5%)

Italia 1: Taken 3 – L’ora della verità 1.651.000 (7.1%)

Rai 3: C’è Tempo 1.662.000 (7.1%)

Rete 4: Quarto Grado – Le Storie 1.852.000 (10.3%)

La7: Propaganda Live 938.000 (5.5%)

Tv8: Tomb Rider 283.000 (1.3%)

Nove: Fratelli di Crozza 1.064.000 (4.5%).

