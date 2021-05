Ibrahimovic mostra i risultati della risonanza: l’epilogo è esilarante – VIDEO

Poco fa, Ibrahimovic ha mostrato i risultati della risonanza magnetica tramite i suoi canali social. L’epilogo è esilarante

Momento delicato per Zlatan Ibrahimovic, alle prese con un infortunio che – con ogni probabilità – lo terrà fuori anche dai prossimi Europei. Il suo Milan si prepara a vivere la partita più importante della stagione, che segnerà il destino di un’intera annata: ci si gioca la qualificazione in Champions League a Bergamo contro l’Atalanta.

Pochi giorni fa, lo svedese aveva pubblicato un video sui social nel quale si allenava a Milanello. “Non è finita finché non lo dico io” ha scritto il numero 11 rossonero nella didascalia, a far capire che non ha intenzione di mollare tanto facilmente. Intanto, poco fa è spuntato su Instagram un video con i risultati della risonanza magnetica: l’epilogo è esilarante.

Ibrahimovic e i risultati della risonanza: spunta il dito medio

Il solito Ibrahimovic scherzoso e irriverente quello apparso sui social network poco fa. Lo svedese – alle prese con un infortunio – ha mostrato i risultati dell’ultima risonanza magnetica alla mano. Tutto normale, se non fosse per un piccolo particolare. Avvicinando lo smartphone, infatti, si vede un simpatico dettaglio che ha subito scatenato l’ilarità dei suoi followers: un dito medio in primo piano, in pieno stile Zlatan.

Lo svedese ci ha scherzato sù, senza troppi giri di parole. E allo stesso modo l’hanno presa i suoi fan, evidentemente divertiti nei commenti. Ci sono chiaramente anche per risposte dei tifosi rossoneri, che avrebbero voluto vederlo in campo domani sera contro l’Atalanta.