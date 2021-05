GF Vip, si fidanza con una donna più giovane di 45 anni: pazzesco

Un ex concorrente del GF Vip torna a far parlare di sé per la sua relazione con una donna di 45 anni più giovane di lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Testi OFFICIAL (@fabio_testi_official)

Fabio Testi ha trovato l’amore. L’attore è stato uno dei protagonisti indiscussi di una delle prime edizioni del Grande Fratello VIP e nonostante i quasi 80 anni – li compirà ad agosto – non ha mai smesso di cercare e credere nell’amore che, finalmente, pare essere arrivato. Al settimanale Nuovo, lo stesso attore ha confessato di avere una frequentazione in corso da diversi mesi con una donna.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, ancora litigi: Roberta si sfoga su Riccardo

NON PERDERTI > > > Lady Gaga, tragica confessione: “Stuprata e lascia sul ciglio della strada”

Prima della nuova fiamma, Fabio Testi era tornato al centro del gossip a causa di un appello della sua ex, Emanuela Tittocchia che aveva richiesto un incontro.

LEGGI ANCHE > > > Isola dei Famosi, si sente male durante la notte: paura in Honduras

GF VIP, Fabio Testi parla della sua nuova fiamma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Testi OFFICIAL (@fabio_testi_official)

Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Fabio Testi ha parlato appunto della nuova donna al suo fianco: “Sono rimasto sorpreso dal fatto che è una professoressa di sessuologia, a me interessa l’argomento. Ci siamo conosciuti durante una visita che dovevo fare, lei poi ha voluto visitare di più”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Mediaset, mazzata tremenda: è tutto da rifare

Nonostante la differenza d’età – lei infatti è una dottoressa di 34 anni – l’attore non sembra essere affatto preoccupato: “Stiamo studiando il nostro futuro”, ha ammesso nel corso dell’intervista.