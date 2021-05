Fabrizio Corona scosso dal lutto improvviso: “Ho un vuoto enorme”

Un lutto improvviso scuote la vita di Fabrizio Corona. Il paparazzo ed influencer sui social piange la scomparsa della sua dottoressa con un post commovente.

Sempre attivo sui social, Fabrizio Corona torna sul suo Instagram con un post commovente. Infatti l’ex paparazzo in queste ore sta piangendo la scomparsa di una persona a lui cara, la sua dottoressa. Da anni, la professionista era un punto di riferimento nella sua vita e così ha voluto celebrarla con un lungo omaggio scritto.

Nel suo omaggio, Fabrizio spiega come ha voluto del bene materno alla sua dottoressa e di come davanti a lei ha pianto di gioia, dolore, sconforto ed emozione. Inoltre la defunta professionista si è sempre battuta affinché venissero riconosciute le pene alternative come un valore della Costituzione italiana. Andiamo quindi a vedere il post sui social di Corona e come ha salutato la persona che lo ha sostenuto in questi anni.

Fabrizio Corona, lutto dopo la scomparsa della dotteressa: “Le ho voluta bene”

Non è un periodo facile per Fabrizio Corona che adesso deve piangere la scomparsa della sua dottoressa, Severina Panarello responsabile dell’Uepe (Ufficio per l’esecuzione penale esterna) di Milano. L’influencer ha iniziato il suo post scrivendo: “Le ho voluta bene come una madre“. Successivamente il fotografo ha rivelato di aver pianto solamente con lei, per gioia, dolore, emozione e sconforto. Inoltre la dottoressa si sarebbe sempre impegnata per tutti i detenuti per il riconoscimento delle pene alternative da parte della Costituzione.

Inoltre stando a Corona, la dottoressa gli avrebbe insegnato l’esistenza del bene e di altri valori importantissimi per la sua vita. Un punto di riferimento, che ha accompagnato Fabrizio negli ultimi dieci anni. L’ex paparazzo ha poi concluso scrivendo: “Le voglio un bene immenso. Buon viaggio dottoressa, continua a proteggerci da lassù. Sarai sempre nei nostri cuori“.