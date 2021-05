Eurovision 2021, grave incidente per un’artista in gara: cosa è successo

Un problema tecnico ha messo a serio rischio l’incolumità di alcuni artisti che partecipano all’Eurovision 2021. La giuria che non sapeva del problema, ha ingiustamente penalizzato la squadra in questione

Gravissimo incidente per alcuni concorrenti di Eurovision Song Contest 2021. E’ successo nel corso della prova finale dove hanno rischiato la propria incolumità fisica Senhit e dei ballerini la cui squadra rappresenta la Repubblica di San Marino.

Senhit e i ballerini hanno dovuto fare un salto giù dalla pedana rotante, dove si esibiscono tutti gli artisti, e mentre questa era in movimento a velocità avanzata in quanto il tecnico incaricato non l’abbia fermata.

Grande rischio dunque per gli artisti in questione che una volta scesi dalla lastra di metallo rettangolare, hanno rischiato di essere travolti mentre ruotava. L’inconveniente ha inoltre penalizzato da parte della giuria l’esibizione di Senhit e dei ballerini. Questi ultimi difatti a causa della lastra in movimento non sono riusciti a tenere la concentrazione eseguendo correttamente le coreografie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Emma racconta il suo dolore: “Sempre nel mio cuore”

Un problema tecnico ha penalizzato Senhit, concorrente dell’Eurovision Song Contest 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Senhit (@senhitofficial)

Nonostante l’inconveniente ed il rischio di essere travolti dalla lastra di ferro in movimento, Senhit e i ballerini hanno comunque portato a termine l’esibizione con “Show must ho on”. Questi sono però stati penalizzati dalla giuria che non era stata informata del problema tecnico non dipeso dal gruppo di artisti.

TI CONSGILIO DI LEGGERE ANCHE>>> Mahmood, la confessione spiazza tutti: “Un momento terribile”

Come se non bastasse, anche le riprese effettuate durante la loro esibizione, non hanno seguito i tempi giusti in quanto la pedana rotante sia partita in ritardo. Agli artisti è stata concessa l’opportunità di ritirare la squadra dalla competizione, ma per rispetto del pubblico hanno preferito di declinare l’offerta.