Elettra Lamborghini ha detto basta, pubblico ammutolito

Elettra Lamborghini ha detto basta, il ruolo da opinionista all’Isola dei Famosi rimarrà un’eccezione. Nel suo futuro ci sono altri programmi

Ancora un paio di settimane e anche questa edizione dell’Isola dei Famosi andrà in archivio. Ancora non sappiamo chi vincerà il reality di Canale 5 ma c’è una protagonista del programma che ha già deciso cosa farà in futuro. Lei è Elettra Lamborghini che oggi si muove come opinionista e un domani farà cose decisamente diverse.

Elettra, intervistata dal settimanale ‘Confidenze’ ha preannunciato che questa sarà la sua ultima esperienza in tv, almeno per il momento. Covid a parte, che le ha impedito di essere in studio al fianco di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi nelle prime puntate, sono tre mesi che almeno due volte alla settimana è a Milano per i suoi impegni in tv, sarà così fino al 7 giugno, poi volterà pagina.

“Finita l’Isola dei Famosi – ha confermato al settimanale – mi prenderò una pausa. Voglio concentrarmi sulla musica, anche perché è lei che mi ha regalato tante splendide soddisfazioni. Prossimamente farò ai miei fan una bella sorpresa, sarà una bomba”. Tutto questo però non significa che l’esperienza l’abbia delusa. Davanti alle telecamere si muove bene, ma i due concorrenti per cui faceva il tifo (Elisa Isoardi e Paul Gascoigne) sono già a casa, quindi ha perso anche stimoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Silvia Toffanin, l’annuncio fa impazzire i fan: accadrà presto

Elettra Lamborghini, la sua vera passione non è la tv: ma all’inizio ha fatto molta fatica

Le confessioni di Elettra Lamborghini a ‘Confidenze’ sono simili a quello che aveva detto qualche tempo fa a ‘Libero’: “Dopo l’Isola penso proprio che starò ferma per un bel po’ di tempo. Probabilmente andrò all’estero. Nonostante le soddisfazioni lavorative, è stato un anno molto difficile per me: ho vissuto molti lutti e mi sono buttata sul lavoro. Forse ora è bene che stacchi un attimo per riprendermi al 100%. Ho bisogno di fermarmi, ma soprattutto voglio tornare a cantare”.

E aveva ammesso che la sua carriera non è sempre stata facile. Inizialmente infatti quel cognome pesava molto e quindi aveva pensato di cambiarlo prima di gettarsi nel mondo della musica. Ma poi ha pensato che in fondo non doveva vergognarsi delle sue origini e do quello che era. Anzi, la rendeva fiera e quindi non ha cambiato nulla.