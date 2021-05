Coronavirus, bollettino 22 maggio: 4.717 contagi e 125 morti

La Protezione Civile ha comunicato i dati riguardanti l’ultimo bollettino da Covid-19: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Continua a calare la curva epidemica nel nostro Paese, frutto delle restrizioni messe in campo negli ultimi mesi e della campagna vaccinale che procede a pieno ritmo. Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato poco fa gli ultimi dati relativi a contagi, decessi e guarigioni registrati nella giornata odierna, sabato 22 maggio.

Nelle ultime 24 ore a fronte di 286.603 tamponi processati, 4.717 sono risultati positivi al Covid-19 (ieri 5.218 a fronte di 269.744 tamponi). Dunque oggi si registra un netto calo dei contagi e non solo. Difatti, cala anche il numero dei decessi con 125 vittime (ieri 218).

Quanto al numero dei guariti, sono 12.633 gli italiani che hanno sconfitto il virus nelle ultime 24 ore (ieri 12.695). Si registra un calo dei ricoveri nelle terapie intensive con -39 e nei ricoveri ordinari con -437. Il tasso di positività è pari all’ 1,6% (-0,3%). Dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi, sono 29.969.854 le dosi di vaccino somministrate in totale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Covid Italia, dalla zona gialla alla zona bianca: cosa succede a giugno

Veniamo adesso all’aggiornamento delle singole regioni italiane: i contagi

In tutto il Paese cala la curva epidemica. Rispetto alla giornata di ieri, venerdì 21 maggio, sono stati registrati 501 contagi in meno, ma veniamo adesso all’aggiornamento relativo ai contagi nelle singole regioni italiane.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Vaccino Covid, il commissario Figliuolo ha firmato le nuove Linee guida

Nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna sono +340 i nuovi contagi, in Piemonte +400, in Friuli Venezia Giulia +34, in Puglia +399, in Valle d’Aosta +28, nel Lazio +494, in Basilicata +67, in Toscana +358, nelle Marche +125, in Sardegna +35, in Lombardia +828, in Campania +565, nel Veneto +234, in Abruzzo +128, in Basilicata +67 e nel Molise +3.