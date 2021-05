Cashback, attenzione a quel che sta succedendo in queste ore: è panico per moltissimi utenti

La corsa al supercashback continua senza esclusioni di colpi, con continui ribaltamenti di fronte e un’ondata di transazioni che va ben oltre ogni aspettativa iniziale. Se ormai l’altissima classifica è ormai irraggiungibile con ben oltre 1.000 operazioni all’attivo, la parte bassa della graduatoria anche non scherza in virtù delle oltre 420 operazioni per l’ultimo classificato.

Ed è proprio questo dettaglio che sta mandando nel manico tutti in queste ore, perché la soglia minima si sta alzando sempre di più con tantissime persone finora in corsa e ritrovatesi improvvisamente fuori dalle prime 100.000 posizioni. Se prima qualcuno riteneva certa la ‘qualificazione’ con tanto di 1.500 euro in arrivo a fine agosto, ora dilaga la paura per il super premio.

Cashback, in tantissimi rischiano l’esclusione

Così stanno scivolando in tantissimi fuori dalla zona vincente e molti altri restano invece al limite, ma con la serissima possibilità di beffa finale. E se queste sono le premesse a più di un mese dal gong finale, figuriamoci allora cosa c’è da attendersi nel rush conclusivo.

Dati alla mano, tutto lascia pensare che si vada anche oltre le 550 operazioni ritenute necessarie fino a qualche settimana fa. Potremmo essere sui 580 circa, senza troppo escludere anche la possibilità che venga abbattuto il muto dei 600 interventi con carta. Nel frattempo, c’è chi spera sempre nel ripescaggio così da salvarsi anche in caso di debacle a fine semestre.

Questo consiste nel rientro delle prime 100.000 posizioni qualora scattassero le attesissime squalifica dei furbetti, un intervento del Ministero dell’Economia che andrebbe ad aprire tantissime posizioni dove rientrerebbe appunto chi è rimasto escluso. Se vi saranno davvero le esclusioni, queste potrebbe avvenire a fine corsa quando sarà il momento di stilare la classifica definitiva.