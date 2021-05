Anticipazioni Beautiful, la sofferenza di Liam ed il piano che salta

Anticipazioni Beautiful 23-29 maggio | Risvolti interessanti per una delle più longeve soap di sempre. Ecco cosa accadrà

Importanti risvolti per le puntate della soap Beautiful per ciò che riguarda le puntate da domenica 23 maggio a sabato 29. Uscirà fuori un’importante verità che scioglierà molti nodi. Thomas e Zoe, dopo la proposta di matrimonio da parte di lui, decideranno di sposarsi in breve tempo. Il figlio del Forrester non reagirà bene, provocando quello che il padre sperava accadesse. Hope, matrigna di Douglas, avrà un acceso diverbio con Thomas, convinta bisogni prima preparare il piccolo a ciò che accadrà. Liam, intanto, rivelerà a Steffy di star soffrendo per la separazione da Hope.

Anticipazioni Beautiful, il piano di Thomas al capolinea?

Il piano di Thomas, sotto tutti i punti di vista, sembrerà andare a gonfie vele ma qualcuno forse ha intuito cosa c’è realmente sotto. A quel punto entrerà in scena Carter che metterà in guardia Zoe su Thomas. Subito dopo ancora, Steffy rivelerà a Liam che il bacio datogli faceva parte del piano del perfido figlio di Ridge.

Quest’ultimo nel frattempo farà il lavaggio del cervello a Douglas, convincendolo a dire ad Hope che l’unica soluzione per risolvere il tutto è che lei sposi suo padre. In tempo arriverà Steffy a rivelare quanto detto anche a Liam. La Logan capirà che Liam la ama ed userà le informazioni per smascherare Thomas.