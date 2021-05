The Jackal, Ciro Priello impenna con un tre ruote: incredibile – VIDEO

The Jackal protagonisti di uno spot per la nuova stagione di The Grand Tour che hanno Ciro Priello impennare con un tre ruote

Un simpaticissimo spot dei The Jackal per promuovere la nuova stagione di The Grand Tour con Gianluca Fru, Fabio Balsamo e Ciro Priello come protagonisti. È stato Amazon Prime Video a contattare il magico trio per uno spot in pieno stile The Jackal per l’amatissima serie con Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May.

Macchinoni? Gare in strada? Nulla di tutto questo. Uno spot molto simpatico che racchiude appieno la cultura partenopea ed il favoloso panorama napoletano: 50 metri in impennata su un tre ruote nel parcheggio multipiani più noto di Napoli, il Parcheggio Brin.

The Jackal, l’impresa guidata da Ciro Priello

In giro tra i vicoli di Napoli, con lo scetticismo dei tanti commercianti di zona, il trio Balsamo-Fru-Priello si è avventurato alla ricerca, innanzitutto del mezzo con cui affrontare la sfida: un tre ruote. All’avventura del Parcheggio Brin si aggiunge un altro volto dei The Jackal: Simone Ruzzo che sostituisce Ciro alla guida della vecchia Fiat Panda.

Perché proprio Ciro alla guida del tre ruote? A rispondere è Gianluca Fru che ammette: “È quello che sa guidare meglio, oltre ad essere il più pauroso. Deve farlo lui per forza”. Non è stato subito semplice compiere l’impresa, ma dopo vari tentativi Ciro Priello è riuscito nell’intento di impennare per 50 metri e di realizzare lo spot per The Grand Tour su Amazon Prime Video.