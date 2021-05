Nicolò Zaniolo con l’ex tronista di Uomini e Donne? Spunta l’indizio – FOTO

Nicolò Zaniolo con l’ex tronista di Uomini e Donne? Spunta l’indizio e non si parla d’altro nelle ultimissime ore.

Il talento dell’AS Roma continua a riempire le pagine dei giornali di gossip. Nicolò Zaniolo, attualmente in ripresa da un infortunio che lo ha lasciato out dal rettangolo verde di gioco per l’intera stagione, dopo l’addio a Chiara Nasti sembra aver trovato una nuova fiamma.

La prima volta che si è parlato di un possibile flirt in corso tra lui e Sophie Codegoni si mormorava di like che si scambiano su Instagram. Il calciatore e l’ex tronista di Uomini e Donne si scambierebbero like a selfie e foto postate, ma avrebbero fatto un passo avanti in questi giorni. Di cosa si tratta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Nicolò Zaniolo, spunta l’indizio: è davvero lei la sua nuova fiamma? – FOTO

Nulla di certo. Però, secondo le ultime indiscrezioni Nicolò Zaniolo e Sophie Codegoni potrebbero essersi incontrati. Davvero? Forse. L’ex tronista ha trascorso dei giorni a Roma, ma non è tutto. Sophie ha postato un video dallo stesso hotel in cui Zaniolo ha posato per un servizio fotografico un paio di giorni fa. Solo una coincidenza? Può darsi.

L’albergo in cui ha soggiornato Sophie Codegoni è lo stesso del servizio di Zaniolo. Le pareti sono uguali così come una delle poltrone blu lì vicino. Anche se non abbiamo certezze, unendo gli indizi like su Instagram a questo si potrebbe pensare anche a una simpatia tra i due.