Meteo, venerdì con più sole: Italia contesa tra anticiclone e instabilità

Durante questo venerdì avremo un meteo caratterizzato da più sole, con l’anticiclone che si contende la penisola con i flussi instabili: cosa succede.

L’alta pressione sub-tropicale durante questo fine settimana inizierà ad espandersi su tutta penisola. Avremo quindi un meteo in cui l’anticiclone cercherà di imporsi. Nonostante l’arrivo del flusso di aria calda, il Paese stenta a trovare una sua stabilità atmosferica, con la primavera che ancora non riesce ad imporsi. Proprio per questo motivo, durante il venerdì avremo anche isolati temporali specialmente durante le ore serali.

Quindi dopo che la giornata partirà nel segno della risalita di correnti d’aria più calda in arrivo dall’Africa, si concluderà con note instabili specialmente sulle regioni settentrionali. Sulle regioni centro-meridionali, invece, si manterrà asciutto durante tutto l’arco giornaliero. In particolare piogge e rovesci andranno a bagnare Valle d’Aosta, Lombardia e Piemonte. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sulla penisola nelle prossime ore.

Meteo, l’anticiclone ci prova ma persistono note d’instabilità: la situazione in Italia

Maggio si avvia verso la conclusione e nel penultimo weekend del mese avremo l’anticiclone che proverà a condizionare il meteo italiano. Ma le note di instabilità sono ancora tantissime ed anche durante questo venerdì avremo alcune piogge pronte a colpire parte del paese. Infatti i rovesci potrebbero colpire specialmente al Nord. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali del Paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo ancora tanta variabilità sul Alpi e Prealpi. Sul resto del settore invece avremo bel tempo durante tutto l’arco della giornata. Solamente la sera alcune piogge di passaggio arriveranno a bagnare Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia. Queste precipitazioni saranno frutto delle note instabili presenti al Nord. Le temperature risulteranno in rialzo, con massime dai 22 ai 26 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Cenro Italia avremo alta pressione e sole prevalente su gran parte del settore. Durante il corso della giornata avremo ancora qualche velatura di passaggio su tutte le regioni centrali. Le temperature anche qui saranno in rialzo, con massime che andranno dai 20 ai 25 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo nuovamente una giornata soleggiata, con qualche innocua velatura di passaggio già dalle prime ore del mattina. Qualche nube di troppo, invece, coprirà le vette dell’Appennino, senza creare precipitazioni. Le temperature risulteranno in aumento anche qui, con massime che oscilleranno dai 22 ai 25 gradi.